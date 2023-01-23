『MASTER BUNNY EDITION トレーナー サイズ6 ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 18時 47分に出品され03月26日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈69

袖55

幅54



素人の採寸ですので誤差があると思います。

ご了承下さい。



【ブランドの魅力】

MASTER BUNNY EDITIONは、スタイルと快適さを兼ね備えたファッションブランドです。このトレーナーは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。



【快適な着心地】

スウェット素材を使用しており、柔らかく、着心地が良いのが魅力です。カジュアルなシーンからリラックスタイムまで幅広く活躍します。



【スタイリッシュなデザイン】

ホワイトのボディにロゴがアクセントとなり、シンプルながらも存在感があります。どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: MASTER BUNNY EDITION

- 色: ホワイト

- サイズ: 6

- デザイン: ロゴ入り

- 素材: スウェット素材



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マスターバニーエディション

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MASTER

BUNNY

EDITION

トレーナー

サイズ6

ホワイト