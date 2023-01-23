『インスタグラマー ami様 スニーカー 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 34分に出品され04月20日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鈴木あみ様プロデュースのスニーカーです。

初回の販売でゲットしました。

夏の間はスカートと合わせて履いていました。

軽くて身長が盛れて汚れにくくて最高でしたが、太ってしまいスカートが履けなくなり、よく履くワイドパンツとは相性があまり良くなく…泣く泣く出品します。



もう再販はないそうです。

同じくami様が好きな方にお譲りしたいです。



私の足は23cmくらいですが、見栄え的に足を大きく見せたいのでLを購入しました。

脱げたり、歩きづらさもありませんでした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 24cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ インスタグラマー ami様 スニーカー 白