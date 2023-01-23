『Supreme Crest Crewneck Heather Grey M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 55分に出品され04月01日 11時 55分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Supreme Crest Crewneck "Heather Grey"シュプリーム クレスト クルーネック "ヘザーグレー"



カラー:heather grey 灰

サイズ:M

付属品:なし

supreme原宿にて購入。タグ付き新品未使用品です。



1度人の手に渡っているものですので神経質な方は購入をお控えください。ご不明な点があればコメントにてよろしくお願いします。



シュプリーム

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カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

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Crewneck

Heather

Grey

M