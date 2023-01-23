『FZ FORZA ラケケット PRECISION T2000 V5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 12時 03分に出品され03月22日 12時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能素材】

カーボンナノチューブ技術を採用しており、軽量でありながら高い耐久性を実現しています。



【プレイスタイルに合わせた設計】

87gの軽量設計とMフレックスにより、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーに対応した使いやすさを提供します。



- ブランド: FZ FORZA

- モデル名: FZ PRECISION T2000 V5

- 重量: 87g

- バランスポイント: M

- フレックス: VS

- テンション: 24-28lbs

- パワー: 10

-カラー:オレンジ 蛍光色



新品未使用です。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 新品、未使用