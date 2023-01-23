『ループウィラー スウェット LW【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 01時 58分に出品され04月01日 01時 58分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クローゼットの整理で出てきました。

サイズが合わなくなり自宅長期保管されていましたお品物です。

着用による経年が少しありますが、まだまだ使用可能です。

中古品をご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●サイズ：タグ表記 Lサイズで実測は写真の方をご参考下さい。

●状態：現状渡し、写真にてご確認下さい

ご質問有りましたらコメントお願いします。



カラー···グレー

柄・デザイン···無地/ワンポイント

タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ループウィラー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ループウィラー スウェット LW