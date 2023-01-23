『美品✨ポロラルフローレン ボストンバッグ チェック PVC 2way 大容量【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 12時 45分に出品され04月11日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品内容☆

POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン ボストンバッグ 2way PVC レザー 本革 チェック グリーン ブラウン 緑 茶色 大容量 オールド ヴィンテージ 旅行 出張 ゴルフ



【ブランド】

● POLO RALPH LAUREN（ポロラルフローレン）



【商品】

● ボストンバッグ バッグ 2way 大容量



【カラー】

● グリーン、緑

● チェック



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現実と色味が異なる場合がありますが、ご了承ください。



【サイズ】

【横幅】 : 約48cm

【縦幅】: 約27cm

【マチ】 : 約21cm

【ショルダー】約106cm（5段階調整可能)

※素人、平置き採寸のため多少の誤差はお許しください



【付属品】

・ショルダーストラップ

・チャーム

・中板



●材質

【素材】 PVC ×レザー



☆状態☆

多少使用感はございますが特に目立った傷や汚れなどはなくこれからも長くお使いいただけます。

自宅保管になりますのでその点をご理解の上でご購入お願いします



⭐︎注意⭐︎

あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



☆発送方法☆

らくらくメルカリ便を予定しております

簡易包装または段ボールにて1～2日程度で発送致します



☆即購入大歓迎です‼︎☆



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管理No : A241027-1077 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ポロラルフローレン

ボストンバッグ

チェック

PVC

2way

大容量