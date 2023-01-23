『◆451 良品 モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカー ゴアテックス Ｍ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 22分に出品され03月27日 09時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー:モンベル mont bell

商品名:パーマフロスト ライトダウンパーカ

カラー:ネイビー

型番:1101502

サイズ:レディース Mサイズ

身長:153～163cm

バスト:80～86cm

胴囲:63～69cmに適用

定価:22680円税込



ホームクリーニング済



残念ながら収納袋はありません

ダウンの羽抜けが若干あるかな？

という感じですが

その他はキズ・汚れ

破れ等無くトータル良品です。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

以下詳細



さまざまな天候で活躍する

軽快な着心地のダウンパーカ



表地には優れた防風性と

防水透湿性を備えた

ゴアテックス インフィニアム

ウインドストッパーファブリクスを使用し

高品質800フィルパワーEXダウンを封入



【素材】

表地：ゴアテックス インフィニアム

裏地：20デニール・バリスティック

中綿：800FP EXダウン



【特長】

/ダウンプルーフ加工

/デュアルアクスルフード

/アクアテクトジッパー

/ジッパーがあごに当たらない

/アルパインカフ

/リードイン・コードシステム

/ポケット4個

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



ユニクロのウルトラライトジャケットは

600～700FPと言われ

700以上が高品質と言われていますので

この商品は軽さと暖かさが段違いで

さらにゴアテックス搭載で

モンベルの中でも高価格品になりますが

価格に見合った性能はあります



登山 キャンプ 釣り トレラン

ランニング 散歩 通勤通学

農業や建築などの外の仕事

また防災用としても良いかと



ノースフェイス パタゴニア マムート

コロンビア チャムス ホグロフス

カナダグース ピレネックス

モンクレールなどお探しの方にお勧めです



気になる方はお早めに



#モンベル

#montbell

#通勤通学

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#ダウンジャケット

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#ゴアテックス

#800FP

◆45109791118 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ◆451 良品 モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカー ゴアテックス Ｍ