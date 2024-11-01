『新品未開封 ReFa BEAUTECH DRYER スマートW ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 31分に出品され03月16日 02時 31分に終了予定です。即決価格は16,250円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封 正規品



ReFa BEAUTECH DRYER SMART W

リファビューテック ドライヤースマート ダブル





☑︎品番 RE-AX-02A



☑︎色 ホワイト



☑︎購入時期 2024.11



☑︎付属品 取扱説明書 保証書

ギャランティーカード



コンパクトなのに、パワフル。

ツヤめき、まとまる仕上がりを、海外でも。



速乾、そして仕上がりの美しさのすべてを同時に叶えるヘアドライヤー。



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スマートダブル

MTG 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ