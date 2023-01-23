『【good design✨】ハンドバッグ パドロック クロシェット オレンジ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 24分に出品され04月06日 08時 24分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 オレンジの発色とハリ感のある高級なレザーがおしゃれです＾＾

丈夫で自立するハンドル、

型崩れのない綺麗さ

内側のピッグスキンなど、細かい作り込みが特徴です





We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.





安心・安全を第一をモットーに

鑑定済みの正規品のみ取り扱いさせて頂いております





配送はできる限り24時間以内を心がけております

即購入OKです！コメントのやり取り中であっても購入者を優先させております

万が一正規品でない場合は返品対応しておりますのでご安心下さい





ご不安な点がございましたら気軽にコメント下さい！

(今後も沢山のブランド品を出品予定です！フォローしていただくととても嬉しいです！) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【good

design✨】ハンドバッグ パドロック クロシェット オレンジ