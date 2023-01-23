『ダントン【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 00時 23分に出品され03月15日 00時 23分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用試着のみ

サンドベージュ

サイズ36

昨年購入自宅保管

着丈約66cm、身幅約60cm、素人採寸ですので若干の誤差はございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダントン