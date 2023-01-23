『COMME des GARCONS SHIRT ワッペンTシャツ Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 11時 55分に出品され04月18日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|コムデギャルソンシャツ
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落札価格7800円
146 入札履歴
終了
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