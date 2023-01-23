『COMME des GARCONS SHIRT ワッペンTシャツ Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 11時 55分に出品され04月18日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS SHIRT ワッペンTシャツ



ワッペンが付いてて可愛いデザインです。



あくまで中古品ですのでそこを踏まえた上で購入お願い致します。



サイズ M

カラー グレー

素材 綿100%



肩幅···44.5cm

身幅···49cm

袖丈···22cm

着丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMME

des

GARCONS

SHIRT

ワッペンTシャツ Mサイズ