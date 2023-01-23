『THE NORTH FACE ダウンジャケット 青【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 50分に出品され03月16日 03時 50分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは高品質なアウトドアウェアで知られ、耐久性と機能性に優れています。



【優れた保温性】

ダウン素材を使用しており、寒い季節でも暖かさを保ちます。キルティングデザインが体温を逃がさず、快適な着心地を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

青色の光沢感があり、カジュアルからスポーティーまで幅広いスタイルに合わせやすいアイテムです。サイドポケットも便利で、実用性も兼ね備えています。



90年代ぽい少しレトロなデザインが素敵です。

軽くて機能的ですごく温かいのはさすがのザノースフェイスです。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 青

- 素材: ダウン

- デザイン: キルティング

- スタイル: フルジップ

- 特徴: 背面にロゴあり

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

青