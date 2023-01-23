『♪新品未使用 Apple Airpods Pro (第2世代) MTJV3J/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 25分に出品され04月25日 23時 25分に終了予定です。即決価格は13,572円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アップルのイヤホン「Airpods Pro MTJV3J/A」です。

頂き物ですが、既に持っていたため出品いたします。

箱にダメージがありますので転売には向きませんのでご了承ください。

エンドユーザーに購入いただければ幸いです。



モデル名...AirPods

世代/種類...(第2世代)

ケース/種類...USB Type-C



らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトにて発送いたします。



よろしくお願いいたします。



j11-01K 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル