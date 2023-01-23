『ラッセルノレインウェア グレー 立体デザイン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 24分に出品され04月03日 12時 24分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

立体的な立方体のデザインが特徴的で、視覚的に印象的な外観を持つレインウェアです。グレーの色合いがシンプルながらもスタイリッシュです。



【機能性】

フード付きで、雨の日でも快適に過ごせるように設計されています。フロントジッパーとサイドポケットが便利で、実用性も兼ね備えています。



【ブランド】

ラッセルノのロゴが施されており、ブランドの信頼性と品質を示しています。ゴルフやアウトドア活動に最適なアイテムです。



- ブランド: ラッセルノ

- 色: グレー

- パターン: 立体的な立方体のデザイン

- フード: フード付き

- ジッパー: フロントジッパー

- ポケット: サイドポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ラッセルノ