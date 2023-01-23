『【CELINE】ハンドバッグ マカダム柄 PVC ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 39分に出品され03月29日 13時 39分に終了予定です。即決価格は10,390円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



It will be authentic, so please consider it with confidence.





#みさ_その他のバッグ





【ブランド】

CELINE

セリーヌ



【商品】

ハンドバッグ

マカダム柄



※ハンドル肩掛け不可

※A4収納不可

※自立可能





【シリアルNo.・型番】

写真参照





【カラー】

ダークブラウン

焦茶色



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）

22×30.5(下)×13

ハンドル高さ 約14cm





【素材】

PVC

レザー





【付属品】

なし





【状態】

★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪



表地 :薄汚れあり

裏地 :良好



型崩れ :なし

角スレ :補色メンテナンスしてます

持ち手 :薄汚れあり

金具 :スレ、メッキ剥げあり

ファスナー :良好

ベタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。





・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#みさ_その他のバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【CELINE】ハンドバッグ マカダム柄 PVC



ダークブラウン