『エシレ フレンチリネン エプロンセット（エプロン、トルション、巾着袋）新品未開封【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 17時 08分に出品され04月07日 17時 08分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エシレ フレンチリネン エプロンセット（エプロン、トルション、巾着袋）新品未開封

ショッパー付き



エシレのブルーの刺繍が入ったエプロンとトルション（布巾）のセット。国産のリネン生地は厚みのあるリッチなもので、洗濯するごとに風合いがでてきます。エシレのロゴが印刷された巾着袋付き。



折り曲げますがショッパーを同梱いたします。



エシレ

エシレバター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エシレ フレンチリネン

エプロンセット（エプロン、トルション、巾着袋）新品未開封