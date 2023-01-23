『FCS2 マークリチャーズ 2+1セット 3枚セット ネオグラス エコブレンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 14時 03分に出品され04月06日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FCS2 FCS 2 MARK RICHARDS TWIN + STABILISER FIN SET NEO GLASS ECO BLEND



FCS2 エフシーエス マークリチャーズ 2+1セット 3枚セット ネオグラス エコブレンド



商品情報

MR Neo Glass Eco Twin +1 フィン

軽量で機敏なサーファーに最適な、環境にも優しいフィン



MR Neo Glass Eco Twin +1 フィンは、50％のグラスとバイオレジンで構成された、軽量で環境にも優しいフィンです。従来のグラスフィンよりも軽量で、機敏な動きが可能になります。



優れたパフォーマンス

軽量な構造ながら、高いパフォーマンスを発揮します。MR Neo Glass Ecoのテンプレートは、トップから優れたピボット性能を持ち、センターフィンはコントロール性を高め、あらゆるコンディションに対応します。



Mark Richardsのツインテンプレート

Mark Richard氏の有名なツインテンプレートを採用しており、卓越したドライブとスピードを生み出します。



コントロール性の向上

小さなスタビライザー（センターフィン）は、ツインフィンのセットアップの自由度と操作性を維持しながら、コントロール性を追加します。



幅広いボードに対応

FCS IIフィンシステムに合うように設計されており、フィッシュ、ファンボード、ツインフィンボードなど、すべてのボードタイプにおすすめです。



MR Neo Glass Eco Twin +1 フィンのメリット

軽量で機敏な動き

環境に優しい

高いパフォーマンス

優れたコントロール性

幅広いボードに対応



MR Neo Glass Eco Twin +1 フィンは、次のようなサーファーにおすすめです:

軽量で環境に優しいフィンを求めている

パフォーマンスとコントロール性を兼ね備えたフィンを求めている

フィッシュ、ファンボード、ツインフィンボードに乗っている



種類···フィン



フィンシステム/フィンボックス···FCS2



フィン本数···2+1(シングルスタビライザー) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 新品、未使用