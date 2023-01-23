『postelegant スキッパーシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 55分に出品され03月18日 04時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POSTELEGANT

ポステレガント



COTTON PIQUE DRESS White

コットンピケギャザーショートドレス

スキッパーシャツ ブラウス





品番 OP21S0005



サイズ 38 M

着丈 85 身幅 90 ゆき 106



カラー 黒 ブラック

素材 コットン 綿

定価 47300円



ロングシャツ感覚でパンツと合わせて着るのも素敵です。



以下サイトから引用↓



強撚の糸で織ったピケ組織のギャザーショートドレス。

立体感のあるピケ組織は適度な透けと相まってとても涼しいです。

たっぷりと分量を持たせていますが、生地自体が軽く、軽やかに着られます。

両側ポケット付き。







色···ブラック

素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ postelegant

スキッパーシャツ