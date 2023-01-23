『SUPREME×VANSON×HYSTERIC GLAMOUR CAP 未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 15分に出品され03月11日 23時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリームオンラインサイトより購入したコラボキャップです。

写真の通り、袋から出していません。直接触れて居ませんので未使用品、未試着品となります。

シュプリームのステッカー2枚、同封し発送させていただきます。



こちらの商品はお値下げ不可とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ SUPREME×VANSON×HYSTERIC

GLAMOUR

CAP

未使用