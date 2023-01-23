『【極美品】FLORSEHIM フローシャイム コブラヴァンプ 27cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 02時 00分に出品され05月14日 02時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❇️商品詳細



ブランド名：FLORSEHIM フローシャイム



ポイント:Yuma コブラヴァンプ 11169



カラー：黒色 ブラック



サイズ：US 9D 27.0cm





状態:



わずかな使用感が見られますが、状態の良い商品です♪







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189.90.115

113 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: フローシャイム

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【極美品】FLORSEHIM

フローシャイム

コブラヴァンプ

27cm