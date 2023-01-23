『【極美品】Maison Margiela ウールドライバーズニット 2021AW【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 05時 38分に出品され05月17日 05時 38分に終了予定です。即決価格は48,840円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆ブランド

メゾンマルジェラ



◆商品名

ドライバーズニット ジップアップニット ウールセーター



◆定価

約220,000円



◆カラー

ブラック



◆素材

コットン60%

ウール 40%



◆品番

S50GP0246



◆年代

2021年



◆サイズ S

着丈 : 66cm

身幅 : 51cm

肩幅 : 40cm

袖丈 : 66cm



◆付属品

-



◆状態

2回着用の新品同様品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】Maison

Margiela

ウールドライバーズニット

2021AW