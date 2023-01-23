『【DANTON/ダントン】ナイロンタフタ クルーネックインナーダウンジャケット1【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 29分に出品され04月07日 20時 29分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DANTON/ダントン】ナイロンタフタ クルーネックインナーダウンジャケット 【DANTON】CREWNECK INNER DOWN JACKET アウターに影響しにくいジャストなサイズ感 DANTONの定番インナーダウンジャケット 新品 お値下げ不可❣️ カラー:カーキ／ブラック／ダークグレー サイズ :M／L／XL／XXL M 身幅:55/肩幅:45/着丈:63.5/そでで丈:62 L 身幅:57/肩幅:46.5/着丈:65/そで丈:63 XL 身幅:59/肩幅:48/着丈:66.5/そで丈:64 ★専用出品いたしますので、ご購入前にコメントお願いいたします。 ★発送まで7–10日ほどお時間いただきます。期間内での発送の催促はご遠慮ください。 ◆素材 高密度に打ち込んだナイロンタフタを使用 程よいハリ感とマットな表面感 ◆デザイン ・ジャストサイズでインナーに着用しやすいサイズ感 ・クルーネックのフロントスナップボタン仕様 ・ウエストにゴムスピンドルを配備 ・本体と同色のスタッフサック付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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クルーネックインナーダウンジャケット1