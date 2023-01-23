『Wacom エアブラシ KP-400E-01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 26分に出品され03月08日 02時 26分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wacom エアブラシ KP-400E-01



長年自宅で保管していました。

未開封品となります。

箱が痛んでいるため、中にほこりなど入っています。



長期間の保管品となりますので、ジャンク扱いで購入していただける方のみよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ワコム