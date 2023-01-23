『comfort fit shirts wool tropical 2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 22分に出品され04月07日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マーカウェアの定番ウールトロピカルのシャツです。

目立つ汚れや破れはありません。



素材 ウール100

カラー ivory

サイズ 2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マーカウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ comfort

fit

shirts

wool

tropical

2