『西野カナ コンサート ライブ ツアー グッズ キャット 猫 ポシェット カナやん【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 04時 32分に出品され03月14日 04時 32分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 日本国内 正規品 当時物 本物 西野カナ コンサート ライブ ツアー グッズ 2018 キャット 猫 ポシェット 希少 レア カナやん



新品 未使用 です



コレクションで暗所保管していました 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用