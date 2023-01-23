『NIKE エアフォース1 白色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 06分に出品され03月20日 15時 06分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ホワイト

オンラインで注文しましたが履く機会がない為出品します。



モデル名...AIR FORCE 1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

エアフォース1

白色