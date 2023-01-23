『アンテプリマ ワイヤーバッグ スタンダード ミニアトゥーラ シルバーゴールド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 22時 01分に出品され03月21日 22時 01分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。

在庫はあります、即購入可能です。



大きさW: 19cm H: 16cm

ハンドルの高さ: 6.5cm

チェーンの長さ: 120cm

サイズの測り方

重さ約270g

容量二つ折り財布, カギなど小物類, 携帯電話

素材PVC クロームメッキアイアンオーナメント



エクスクルーシヴな素材を使い、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグ。

光の角度により乱反射するきらめきが星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。

洋服からドレス、着物、浴衣まで合わせることのできる万能さは、ワイヤーバッグにしかない魅力です。



流行のミニバッグは、ちょっとしたお出かけに、パーティーバッグとして、など大活躍間違いなしの優秀アイテム。

ワイヤーコードならではの適度な伸縮があるので、二つ折り財布・スマートフォン・リップスティックなどの必需品がぴったり収まるサイズです。

取り外しのできる付属のチェーンはアレンジができ、ショルダー、斜めがけの3WAYでお使いいただけます。



品物写真パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。



並行輸入品(海外正規品)になります。

トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。

即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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ミニアトゥーラ

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