『正規品 新品 BABY SHEEPファーパーカーII【Black】黒 地雷系【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 53分に出品され03月15日 21時 53分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DimMoire ディムモアール



BABY SHEEPファーパーカーII【Black ブラック】



⭐️正規品です。

ブランドタグ、洗濯表示タグ、値札付きの新品未使用品です。



ユニセックス フリーサイズです。



着丈：82cm

身幅：74cm

肩幅：65cm

袖丈：61cm



表地：ポリエステル 100%

裏地：ポリエステル 100%

付属部分：合成皮革



REFLEM、kry clothing、KILL STARなどお好きな方にもオススメです！



⚠️コンビニ払いの方は

1時間以内に決済可能な方のみご購入可能です。



⭐️24時間以内にすぐ発送いたします ❦



カラー...ブラック

ファー種類...フェイクファー/エコファー





※文章の転載は辞めて下さい。



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SHEEPファーパーカーII【Black】黒 地雷系