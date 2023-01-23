『ロンシャンル プリアージュキュイールXS3wayレザー ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 31分に出品され04月07日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロンシャンのルプリアージュキュイール、XSサイズのレザーバックです。



ハンドとして、また肩掛け、斜めかけが可能です。



恐れ入りますが、最安価格での出品のため、

お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。



//詳細//

サイズ: 24cm(横上)x 17(横下)x 14(縦)×10 (マチ)

色: 白

主な組成 : ミックスレザー

メタリックハードウェア : ダークシルバーカラー

裏地 : ポリエステルとポリアミド - ジャカード、全体にLGP

外側の詳細

ストラップ長さ : 約100cm

ハンドル長さ : 8 cm

内側の詳細

ファスナー付ポケット : 1

塗装された内側ポケット : 1



海外製品の為日本国内のデパートやブティックと同レベルの完璧さをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャンル

プリアージュキュイールXS3wayレザー

ホワイト