『★マッキントッシュフィロソフィ 美品 ノーカラー 日本製 異素材切り替え Ｍ★【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 05時 52分に出品され04月06日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,394円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド…マッキントッシュフィロソフィー

MACKINTOSH PHILOSOPHY



■カラー…ブラック ライン



■サイズ…38 Ｍ



■丈…身幅・約46㎝

肩幅・約37㎝

袖丈・約60㎝

着丈・約84㎝



■コート ウールコート



＊マッキントッシュフィロソフィのノーカラーウールコートです(uωu*)

異素材切り替えでカラー使いも珍しい、大人かわいいデザインです♪

裏地の総柄も目をひきます(^ー^)



中古品をご理解の上ご購入くださいませ(^ー^)



6.11.7 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★マッキントッシュフィロソフィ 美品 ノーカラー 日本製 異素材切り替え Ｍ★