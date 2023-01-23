『デビッド・ベッカム OGウィンドジャケット size M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 16分に出品され03月13日 14時 16分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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デビッド・ベッカム OGウィンドジャケット



デビッド・ベッカムとadidasが共同開発した、1970年代にインスパイアされたプレミアムな「DAVID BECKHAM CAPSULE COLLECTION（デビッド・ベッカム カプセルコレクション）」。

＊ジャパンサイズ表記（レギュラーフィット）。



このアディダス ウインドブレーカーは、つるりとしたソフトな肌触りの、艶やかなサテン生地で作られている。ビンテージの雰囲気を放つ胸のトレフォイル刺しゅうと、貴重品をしまえるジップポケットを装備。試合のためならどこへでも行くサッカーファン必見の、スポーティーなフルジップトップ。

購入先:Adidasオンライン購入

新品未使用

オンライン完売した物

サイズ M

よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ デビッド・ベッカム

OGウィンドジャケット

size

M