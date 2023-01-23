『ボンビアルコン (Bonbi) ネコレスト Hi ナチュラル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 36分に出品され03月22日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,648円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ボンビアルコン (Bonbi) ネコレスト Hi ナチュラル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 48.70 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 10.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8648円
167 入札履歴
終了
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