『elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 33分に出品され03月19日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーブルー 45インチ
商品コード：16058729776
型番：ヘビーヒッター
サイズ：ロング
カラー：クリアーブルー
素振り用ゴルフ練習器具
ヘッドスピードを上げる
スイングのリズムを整える
種類: 単品
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落札価格8638円
211 入札履歴
終了
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