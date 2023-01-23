『elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 33分に出品され03月19日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 elitegrips(エリートグリップ) スイング練習機 ワンスピード エリート ワンスピード ヘビーヒッター クリアーブルー 45インチ



商品コード：16058729776

型番：ヘビーヒッター

サイズ：ロング

カラー：クリアーブルー



素振り用ゴルフ練習器具

ヘッドスピードを上げる

スイングのリズムを整える

種類: 単品