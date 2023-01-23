『スパーク 1/43 グリッケンハウス 007 LMH 2021 ルマン24H 4位 #708 L-F.デラーニ/F.マイリュー/O.プラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 19時 52分に出品され04月11日 19時 52分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スパーク 1/43 グリッケンハウス 007 LMH 2021 ルマン24H 4位 #708 L-F.デラーニ/F.マイリュー/O.プラ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8634円
379 入札履歴
終了
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