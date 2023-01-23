『evian 750mlペットボトル×12本入×(2ケース)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 27分に出品され03月27日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,630円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

evian 750mlペットボトル×12本入×(2ケース)



【商品説明】



It has a good balance of natural calcium and magnesium， and the moderate mineral content makes it easy to drink and delicious hard water.



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。