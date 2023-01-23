『アノニム ショルダーバッグ NAOMI 日本製 5.5L ネイビー/ピンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 15時 52分に出品され04月19日 15時 52分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アノニム ショルダーバッグ NAOMI 日本製 5.5L ネイビー/ピンク
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ソール素材または裏地: ナイロン
・タテ20cmxヨコ36cmxマチ10cmx持ち手の高さ42cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・メイン素材: 表地: セルスパンナイロン/牛革/裏地:ナイロン
・原産国:日本
・表地: セルスパンナイロン/牛革/裏地:ナイロン
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8625円
348 入札履歴
終了
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