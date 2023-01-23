『アノニム ショルダーバッグ NAOMI 日本製 5.5L ネイビー/ピンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 15時 52分に出品され04月19日 15時 52分に終了予定です。即決価格は8,625円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アノニム ショルダーバッグ NAOMI 日本製 5.5L ネイビー/ピンク



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・ソール素材または裏地: ナイロン

・タテ20cmxヨコ36cmxマチ10cmx持ち手の高さ42cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・メイン素材: 表地: セルスパンナイロン/牛革/裏地:ナイロン

・原産国:日本

・表地: セルスパンナイロン/牛革/裏地:ナイロン

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アノニム

ショルダーバッグ

NAOMI

日本製

5.5L

ネイビー/ピンク