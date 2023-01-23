『ロキシー ROXY スキー スノーボード レディース ゴーグル FEELIN NXT AF ERJTG03192 【22-23モデル】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 47分に出品され03月25日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【日本正規品】
【レンズ】
・フラットダブルレンズ
・２つのレンズ機能を併せもつ画期的なハイスペックゴーグル COLOR LUXEハイコントラストレンズ NXT調光レンズ (VLTカテゴリー1〜3)
・通常の4-5倍の120秒までくもり発生のない加工
・歪み・傷・レンズ破損時飛散防止加工
・100% UVカット
【フレーム】
BIO TPU軽量フレーム
【フィット】
・高密度フェイスフォームとポーラーフリースによる快適なフィット
・アジアンフィット
【フィルター】
3Dメッシュフィルター
【ストラップ】
・着脱が簡単なクリップバックルとアジャスター付き
・リサイクル素材使用
・内側にシリコングリップ付き
【付属】
マイクロファイバーレンズカバー付き
【カラー】 XKKR
【レンズカラー】 NXT - MLV RED
【検索キー】 シラトリ｜シラトリスポーツ｜スポーピア | スポーピアシラトリ
【アイテム検索キー】 | メンズ・レディース | ウィンターアクセサリー | その他・アクセサリー | ウィンタースポーツ
【カテゴリー】 【ウィンターアクセサリー】【ワゴンセール】
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4550464296410
商品コード
s-02roxy23-erjtg03192-xkkr
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落札価格8624円
652 入札履歴
終了
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