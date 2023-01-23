『ロキシー ROXY スキー スノーボード レディース ゴーグル FEELIN NXT AF ERJTG03192 【22-23モデル】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 47分に出品され03月25日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【日本正規品】



【レンズ】

・フラットダブルレンズ

・２つのレンズ機能を併せもつ画期的なハイスペックゴーグル COLOR LUXEハイコントラストレンズ NXT調光レンズ (VLTカテゴリー1〜3)

・通常の4-5倍の120秒までくもり発生のない加工

・歪み・傷・レンズ破損時飛散防止加工

・100% UVカット



【フレーム】

BIO TPU軽量フレーム



【フィット】

・高密度フェイスフォームとポーラーフリースによる快適なフィット

・アジアンフィット



【フィルター】

3Dメッシュフィルター



【ストラップ】

・着脱が簡単なクリップバックルとアジャスター付き

・リサイクル素材使用

・内側にシリコングリップ付き



【付属】

マイクロファイバーレンズカバー付き



【カラー】 XKKR

【レンズカラー】 NXT - MLV RED



【検索キー】 シラトリ｜シラトリスポーツ｜スポーピア | スポーピアシラトリ



【アイテム検索キー】 | メンズ・レディース | ウィンターアクセサリー | その他・アクセサリー | ウィンタースポーツ



【カテゴリー】 【ウィンターアクセサリー】【ワゴンセール】

商品カテゴリ SPOPIA NET SHOP カテゴリー ウィンタースポーツ スノーボード スノーボードアクセサリー ゴーグル スポーツ スキー ゴーグル、サングラス

JANコード/ISBNコード 4550464296410

商品コード s-02roxy23-erjtg03192-xkkr