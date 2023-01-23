『BCLラジオ PL-398MP 高感度 短波ラジオ 短波/AM/FMステレオラジオ MP3再生(SDカード) アイ・ダイレクトオリジナル 日【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 05時 41分に出品され04月25日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BCLラジオ PL-398MP 高感度 短波ラジオ 短波/AM/FMステレオラジオ MP3再生(SDカード) アイ・ダイレクトオリジナル 日



【商品説明】

・10キー、ダイヤルチューニング、ステレオ

・FM MW LW SW 受信可能

・この商品はアイ・ダイレクトオリジナル商品（JAN登録済）です。JANコード:4571492534190

・アイ・ダイレクトオリジナル日本語取扱説明書（機械翻訳ではありません）

・プリセットメモリー550局



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



＋賞味（消費）期限につきまして＋

商品画像は見本でございます。

当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。

