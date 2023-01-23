『Vita Natur 極上カシミヤ100％ マフラーレディースメンズ共用大判35cm(205cm×35cm) チェック（グレースチュワート）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 33分に出品され03月19日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Vita Natur 極上カシミヤ100％ マフラーレディースメンズ共用大判35cm(205cm×35cm) チェック（グレースチュワート）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Vita

Natur

極上カシミヤ100％

マフラーレディースメンズ共用大判35cm(205cm×35cm)

チェック（グレースチュワート）