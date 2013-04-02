『ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 722HB・Y 釣り竿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 42分に出品され03月19日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 722HB・Y 釣り竿



【商品説明】

・カーボン含有率(％)：91

・ライン(lb)：12～25

・ルアー重量：11～42g (3/8～1・1/2oz)

・仕舞(cm)：113

・先径/元径(mm)：2.4/13.9

・全長(m)：2.18

・継数(本)：2

・自重(g)：141



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.01 cm

奥行 : 119.99 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。