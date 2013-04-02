『ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 722HB・Y 釣り竿【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 42分に出品され03月19日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,604円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 722HB・Y 釣り竿
【商品説明】
・カーボン含有率(％)：91
・ライン(lb)：12～25
・ルアー重量：11～42g (3/8～1・1/2oz)
・仕舞(cm)：113
・先径/元径(mm)：2.4/13.9
・全長(m)：2.18
・継数(本)：2
・自重(g)：141
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.01 cm
奥行 : 119.99 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
在有即配宅配便 アルファタックル(alpha tackle) 海人 瀬戸内アコウ 210 アコウ（キジハタ）専用ロッド
¥ 8603
メジャークラフト 「三代目」クロステージ ジギング CRXJ-S58/3 ロッド ソルト
¥ 8602
ダイワ(DAIWA) 磯・波止釣りロッド リバティクラブ磯風・K 1.5-53・K 釣り竿
¥ 8602
M MAXIMUMCATCH Maxcatch Tenkara rod テンカラロッド 渓流竿 フライフィッシングロッド伸縮 カーボンチュー
¥ 8602
ダイワ(DAIWA) ルアーニスト モバイル 76ML-4 ブラック
¥ 8602
ティムコ(TIEMCO) 幸釣 (コウチョウ) 789 ソライロ
¥ 8602
プロマリン CB レジェンダー豪腕 落し込み 200MH 【大型商品2】
¥ 8602
アジ専用軟調船竿 Seamastug Scute船 鯵 (アジ) max50号max80号 (錘MAX80号)
¥ 8602
メジャークラフト アジングロッド スピニング 3代目 クロステージ アジング CRX-T692AJI 6.9フィート 釣り竿
¥ 8602
釣り具 グローリーフィッシュ(Glory Fish) ロッド ハードロックII B862XH ベイトモデル
¥ 8602
GREAT磯5-530遠投
¥ 8602
シマノ(SHIMANO) ロッド 投げ竿 17 ホリデースピン ショートモデル (振出) 305GXTS ライトな投げ釣り用 全長3.05m
¥ 8601
シェアーズ(Shares) SOLFIESTA(ソルフィエスタ) SPATHA(スパーサ) / 602S/ML-RF
¥ 8601
ダイワ(DAIWA) 万能振出竿 波路 超硬50 釣り竿
¥ 8601
プロマリン(PRO MARINE)PG グランデショット 120-180
¥ 8601
ダイワ(DAIWA) トラウトX・N AT 56UL・N ブラック
¥ 8600
ティムコ(TIEMCO) 幸釣 (コウチョウ) 789 ソライロ
¥ 8600
プロマリン(PRO MARINE) CB インサイダー船アジメバルSP 20-330
¥ 8600
落札価格8604円
847 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！