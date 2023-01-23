『新しい顕微鏡、2000倍 粗/微調整 金属製の強力な光学生物実体顕微鏡 子供 小学生 大人初心者の学習用 日本語説明書付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 19時 57分に出品され04月29日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新しい顕微鏡、2000倍 粗/微調整 金属製の強力な光学生物実体顕微鏡 子供 小学生 大人初心者の学習用 日本語説明書付き



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。