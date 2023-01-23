『iFormosa HDMI 4K エクステンダー 120m 延長器 HDMI to RJ45 to HDMI ２個セット IF-HDMI-E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 09時 59分に出品され03月09日 09時 59分に終了予定です。即決価格は8,600円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
iFormosa HDMI 4K エクステンダー 120m 延長器 HDMI to RJ45 to HDMI ２個セット IF-HDMI-E
【商品説明】
・1080pで最大30m延長：1本のLANケーブル(CAT5E/CAT6)でHDMI信号を120メートルまでの長距離伝送が実現します。（4K解像度の場合は、若干短くなります）
・4K対応、3D対応、Full HD 1080P対応（対応解像度：480i， 480p， 576i，576p， 720i， 720p， 1080i， 1080p ）※4Kの場合は距離短くなります。
・HDCP対応：HDCPに対応しておりますので、地デジなどの著作権保護されたコンテンツにもご利用いただくことができます。
・PS3、PS4、Xbox 360、XBox one、Apple TV、Blu-rayプレーヤー、DVDプレー
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 18.10 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8600円
838 入札履歴
終了
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