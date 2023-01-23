『BOFIDAR スマートウォッチ 女性用 着信/ダイヤル AndroidおよびiOS電話用スマートウォッチ 1.7インチ タッチスクリー 並行輸入【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 50分に出品され03月15日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Modern・gold
・・Color:gold
・2023 アップグレードされたスマートウォッチ女性 男性向けの BOFIDAR スマートウォッチ。時計を電話に接続した後 画面上の電話番号に直接ダイヤルするか 電話に出ることができます。また SMS と APP メッセージ Facebook WhatsApp Instagram Twitter... を受信できるので 重要な情報を見逃すことはありません。
・1.7インチ大画面スマートウォッチ1.7インチSuper Retina HDディスプレイフルタッチスクリーンを搭載したスマートウォッチは 彩度が向上し 画質がより繊細でクリアになり よりオープンな視覚的楽しみをもたらします。合金ケースとシリコンストラップにより より快適に着用できます。
・スポーツウォッチとライフアシスタントこのアンドロイドスマートウォッチは ウォーキング ランニング スキップ サイクリングなど スポーツに応じて対応するモードを選択できる7種類のフィットネストラッカーをサポートしています。また アシスタントとしても機能します。音楽とカメラ
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キッズタッチスクリーンインタラクティブスマートウォッチ 並行輸入品
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落札価格8595円
936 入札履歴
終了
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