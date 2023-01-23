『くさいを消す携帯トイレ 災害 トイレ 介護 簡易トイレ 消臭 キャンプ時 緊急時 渋滞時 に 携帯トイレ｜ケシテク 30回分セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 19分に出品され03月23日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,595円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

くさいを消す携帯トイレ 災害 トイレ 介護 簡易トイレ 消臭 キャンプ時 緊急時 渋滞時 に 携帯トイレ｜ケシテク 30回分セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。