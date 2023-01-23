『KATOMOKU Muku Clock 7 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 28分に出品され03月21日 11時 28分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU Muku Clock 7 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ブラック)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 31.60 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。