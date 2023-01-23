『elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ 傘 パラソル ツアーモデル 95cm 大サイズ ALLSTARS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 25分に出品され03月24日 17時 25分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ 傘 パラソル ツアーモデル 95cm 大サイズ ALLSTARS



【商品説明】

・サイズ 95cm デザイン TOKYO/ALL STARS 重量 580g UV加工・専用ケース付き ブランド エリートグリップ (elitegrips)

・ツアープロ使用モデル ツアープロ使用モデルの95cmの大サイズの傘です。 晴雨兼用でUVカット加工をしていますので日傘としてもお使いいただけます。 高いデザイン性でゴルフ場で目立つこと間違い無しです！

・高いデザイン性 高いデザイン性でゴルフ場で目立つこと間違い無しです！



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 98.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。