『Ugears ユーギアーズ Treasure BOX トレジャーボックス 木製 ブロック パズル おもちゃ 70031【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 05分に出品され03月16日 12時 05分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ugears ユーギアーズ Treasure BOX トレジャーボックス 木製 ブロック パズル おもちゃ 70031
【商品カテゴリ】
ジグソーパズル
【商品説明】
・https://ugearsmodels.jp
・ふたをそっと右へ回すと鍵が現れます。もちろん鍵を得られるのはこの楽しみのほんの一部です。鍵を持ち出す前にギアを動かそうとすれば鍵を左へ回すと、ふたを引き上げてからメカニズムを解体できます。
・サイズ : 14，2*14，2*9，1 cm パッケージ サイズ : 37*17*3，3 cm パーツ数 : 190
・パズル箱の秘密を解く人こそこの美しいメカニズムを含まれた宝石箱の中の宝物を手に入れられます。箱を開くためには鍵が必要でしょう。鍵は箱のフタに隠されていま
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X076GPWTT1
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落札価格8567円
840 入札履歴
終了
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