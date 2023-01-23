『携帯便利 アウトドア デジタルカメラ 双眼鏡 ビデオカメラ TFカード付き 遠近スコープ 写真可能 録画 コンサート フルHD ビデオ可能 多機能【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 42分に出品され03月28日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報：
サイズ：130mm*115mm*50mm
倍率：10X
視界：101/1000
最近距離：7m
ビデオ解像度：1280*720 640*480 320*240
画像解像度：1280*960 640*480 320*240
電源：充電式ポリマー電池450MAH
口径：25
TFカード：32Gカード付き
適用対象：子供 大人 観光客 野球観戦者 スポーツ観戦者 コンサートビューア 10代 20代 30代 40代 50代 60代
適用シーン：コンサート 野球観戦 観劇 舞台鑑賞 遠足 旅行 登山 運動会 アウトドア 観光 ハイキング レジャー キャンプ バードウォッチング 狩猟 観鳥 屋外 アウトドア プレゼント ギフト 専務用
特徴：双眼鏡 望遠鏡 小型 遠近スコープ アウトドア 軽量 高倍率 携帯便利 ミニ 耐摩耗性 調整可能 昼夜兼用 ナイトビジョン 32Gカード付き 写真可能 ビデオ可能
※ご注意：目を保護のために、太陽に向かってしないでください。視力を崩壊危険があります。
※ご注意：電池は付属していませんのでご注意ください
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¥ 8544
落札価格8555円
142 入札履歴
終了
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