『ジョルジオ アルマーニ アクア ディ ジオ プールオム PF プロフォンド 3P コフレセット EDP75ml＋EDP15ml＋SG75ml 【香水】【あすつく】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 12時 58分に出品され04月08日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明：アクア ディ ジオ プールオム PF プロフォンド125mlと携帯に便利なトラベルスプレー15ml、シャワージェルが付いたお得な限定3点コフレセット。 大切な方へのギフトに、ご自分へのご褒美に。 【セット内容】 ・アクア ディ ジオ プールオム PF プロフォンド EDP SP 75ml ・アクア ディ ジオ プールオム PF プロフォンド EDP SP 15ml トラベルスプレー ・アクア ディ ジオ プールオム シャワージェル 75ml 深い海からインスパイアされた、爽やかで深い海を感じるフレグランス「アクア ディ ジオ プールオム PF オードパルファム」が登場。 イメージしたのは、爽やかで深い海。 シトラスから、ラベンダー、ムスクをブレンドし、奥深くも爽やかなアクアティック フゼアの香り。 メーカー： ジョルジオ アルマーニ広告文責： 株式会社香水カンパニー TEL : 0761-46-5250区 分： 海外製・化粧品（フレグランス）原産国： フランス