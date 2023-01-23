『骨伝導無線ブルートゥースバイクイヤホン ブルートゥース 薄型 無線通話 大容量 ヘルメットイヤホン 高音質 IP68防水 HI-FI音質 簡単取付 バイク用 インターコム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 22分に出品され04月01日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
骨伝導技術:耳を塞がない骨伝導ヘッドホンを使えば、ジョギングなどのエクササイズ中に使用する場合でも、環境音をしっかりと聞き取ることができ、車や歩行者の接近に気がつくことができて安全です。
骨伝導ヘルメットイヤホン
オリジナルと特許
骨伝導技術
聴力を保護し、健康を保つ。
周囲の環境に注意し、道路の安全を確保する。
70キロまでの全顔ヘルメットをデザインしました。
無線電話
Siri音声アシスタントにアクセス
IPX 6防水
CE/ROHS認証
ブルートゥース：QC30035.0EDR
接続範囲：10-15メートル
周波数範囲：20Hz-20KHz
スピーカータイプ：骨伝導センサー
バッテリー：400mAh
充電電圧：直流5V/1A
充電時間：2時間
待機時間：280時間
放送時間：≧8時間
重量：59.3g
素材：ABS+PC*サイズ：61.3*64.8*39.5m
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落札価格8540円
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終了
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